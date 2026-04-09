Hallazgo histórico: descubren un insecto gigante que rompe todos los récords

Un descubrimiento que parece sacado de otro tiempo. En una zona remota de selva tropical en Australia, científicos identificaron una nueva especie de insecto gigante que sorprende por sus dimensiones y características únicas.

El ejemplar, bautizado como Acrophylla alta, pertenece al grupo de los insectos palo, pero rompe los parámetros conocidos dentro de su tipo.

Un tamaño fuera de lo común

Este insecto puede alcanzar:

Hasta 40 centímetros de largo

Alrededor de 44 gramos de peso

Una cifra inusual que lo posiciona como uno de los más pesados registrados en su categoría.

Su apariencia también llama la atención:

Color marrón claro con detalles verdes

Patas con espinas

Estructuras laterales distintivas

Aunque posee alas, no están diseñadas para volar largas distancias, sino para defensa o para amortiguar caídas.

¿Por qué es tan grande?

Los investigadores apuntan a una explicación evolutiva vinculada a su entorno. La especie habita zonas de gran altitud, con clima más frío y húmedo.

Este rasgo podría explicarse por la Regla de Bergmann, que sugiere que algunos animales desarrollan mayor tamaño corporal en ambientes fríos para conservar mejor el calor.

Un hábitat difícil de explorar

El hallazgo se produjo en los trópicos húmedos del noreste de Queensland, una región montañosa caracterizada por:

Selvas densas

Niebla constante

Difícil acceso

Además, el insecto vive en lo alto de los árboles, lo que explica por qué permaneció oculto durante tanto tiempo.

Clave para su identificación

Uno de los elementos decisivos para confirmar que se trata de una nueva especie fue el análisis de sus huevos, que presentan formas y texturas distintas a las conocidas en otros insectos palo.

Actualmente, los ejemplares registrados forman parte de la colección del Museo de Queensland, donde continúan siendo estudiados.

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