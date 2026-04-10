Anyela Rengifo no convence y recibe duras críticas del jurado

Continuando con la gala de este jueves en La Gran Batalla – Duelo de Voces, fue el turno de Anyela Rengifo, integrante del equipo de Franklin Trigo y Maisa Roca, quien buscaba convencer al jurado en una noche clave.

La participante interpretó Bichota de Karol G, en una versión que fusionó cumbia y reguetón. Sin embargo, la propuesta no logró destacar y recibió observaciones por parte del jurado.

Evaluación del jurado

El primero en marcar postura fue Tito Larenti, quien pidió mayor riesgo en la propuesta:

“Tienen mucho, pero están haciendo poco… fue más de lo mismo”.

En la misma línea, Marco Veizaga destacó el potencial de la participante, pero señaló que debe salir de su zona de confort:

“Siento que tiene una potencia increíble, pero debemos empujarla más”.

Por su parte, Diego Ríos fue directo al señalar fallas técnicas:

“Tiene el caudal para hacer algo mejor… hubo desafinaciones, no me gustó”.

Finalmente, Alenir Echeverría apuntó a problemas de ejecución vocal:

“Falta dicción, usa mucho la nariz y no abre cuando debe. Tiene una voz excepcional, pero aún no vemos algo de primer nivel”.

Puntuación y resultado

Tras la evaluación, Anyela Rengifo obtuvo un puntaje promedio de 4.7, sin incluir la calificación de Tito Larenti.

Este resultado, por ahora, la mantiene en una zona comprometida dentro de la competencia.

Reacción de la participante

Pese a las críticas, Anyela mostró una actitud positiva y abierta a mejorar:

“Todas las críticas son bien recibidas, voy a preparar algo mejor”.

El talento está ahí… ahora el reto es transformarlo en una presentación que realmente impacte. La próxima gala será clave.

Mira la programación en Red Uno Play