Nepal volvió a aumentar este viernes los precios de los combustibles, en lo que representa el cuarto ajuste en un mes, con un alza acumulada del 51 % en el diésel, en medio de la crisis energética asociada a la guerra en Irán.

La estatal Nepal Oil Corporation (NOC) elevó el precio de la gasolina en 17 rupias por litro y el del diésel en 25 rupias. Con este incremento, la gasolina alcanza las 219 rupias (1,48 dólares) por litro en Katmandú, mientras que el diésel llega a 207 rupias (1,40 dólares).

Desde inicios de marzo, cuando el diésel costaba 137 rupias, el precio ha subido 70 rupias por litro, lo que equivale a un aumento del 51,1 %. En el mismo periodo, la gasolina pasó de 157 a 219 rupias, un incremento del 39,5 %.

Presión por el costo del crudo

La NOC, que opera bajo un monopolio estatal, justificó la subida al señalar que ya no puede absorber el encarecimiento internacional del petróleo.

Para mitigar el impacto, el Gobierno redujo en un 50 % los aranceles aduaneros y el impuesto a infraestructuras petroleras, con el objetivo de facilitar las compras a su único proveedor, la Corporación Petrolera India (IOCL).

A pesar de estas medidas, la empresa estatal reporta pérdidas de 52,78 millones de dólares cada quince días, lo que refleja la presión financiera del contexto actual.

Impacto en transporte y región

El alza también alcanza al sector aéreo. El combustible para turbinas (ATF) subió un 77,63 %, mientras que el destinado a aerolíneas nacionales acumula un incremento del 98 % desde el inicio de la crisis.

En comparación regional, Nepal se posiciona entre los países con precios más altos. Pakistán registra la segunda gasolina más cara del sur de Asia (1,36 dólares por litro), aunque lidera en diésel premium (1,86 dólares).

El diésel en Nepal supera los valores de Sri Lanka (1,21 dólares) y Nueva Delhi (0,95 dólares), mientras que la gasolina también queda por encima de estos mercados. Bangladés mantiene los precios más bajos, con 0,87 dólares por litro.

Medidas de emergencia

Ante el escenario, las autoridades aplican un esquema de “economía de guerra”, con acciones como el racionamiento de gas y restricciones a la circulación de vehículos según el número de matrícula.

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