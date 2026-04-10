“Me cuesta respirar": Taxista y hincha de River pide ayuda para viajar a Argentina y operarse del corazón

Fernando Tubán, hincha de River Plate y conductor de taxi en Santa Cruz, cumplió uno de sus mayores sueños al asistir al partido entre Blooming y River Plate en el estadio Tahuichi Aguilera. Sin embargo, su historia no termina en la emoción del fútbol, sino que hoy da un giro hacia una lucha urgente por su salud.

“Fue algo increíble. Hace 27 años que no veía a River. Me regalaron una entrada y yo les dije: ‘no me están regalando una entrada, me están demostrando que los sueños a veces se cumplen’”, relató emocionado en el programa Que No Me Pierda.

Pero detrás de esa alegría, Fernando enfrenta una delicada situación médica. Padece una insuficiencia cardíaca severa producto de una arteria que se está cerrando. Según explicó, de las tres arterias principales del corazón, una ya no funciona, otra fue intervenida y la tercera presenta un deterioro progresivo.

El taxista contó que ya fue sometido a dos cateterismos en el hospital San Juan de Dios, pero su condición continúa empeorando.

“Trabajo manejando porque tengo mi señora y dos hijas. No puedo hacer fuerza ni caminar. A veces estoy bien, pero otras veces me hincho, no puedo dar ni tres pasos, me cuesta respirar y no puedo estar echado porque siento que me ahogo”, explicó.

Incluso, relató que sufrió un edema pulmonar, lo que lo obliga a tomar diuréticos para aliviar los síntomas.

Los médicos le han planteado dos opciones: un nuevo cateterismo o una cirugía a corazón abierto con bypass, siendo esta última la más recomendable, pero también la más costosa.

Ante esta situación, Fernando busca apoyo para poder viajar a Argentina y someterse al tratamiento que podría salvarle la vida. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse a los números: 780 04 055 - 780 49 061 - 688 13032.

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