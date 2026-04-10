Emboscada en Sorata: Avasalladores atacaron con armas de fuego y dinamita a policías

El coronel Dacar Tirado confirmó que los efectivos fueron recibidos con disparos y explosivos durante un operativo para restituir un derecho minero.

Un operativo policial en el municipio de Sorata, en La Paz, terminó en una violenta emboscada luego de que efectivos fueran atacados con armas de fuego y dinamita por presuntos avasalladores.

El director de la Policía Rural y Fronteriza, coronel Dacar Tirado, informó que la intervención buscaba restituir un derecho minero en cumplimiento de una resolución de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera.

Disparos directos contra los efectivos

Durante el ingreso al sector, los uniformados fueron sorprendidos por grupos organizados que se encontraban en las serranías, desde donde comenzaron a lanzar explosivos y realizar disparos.

Según la autoridad policial, los proyectiles estaban dirigidos directamente contra los efectivos.

“Los proyectiles venían hacia nuestra humanidad… estaban dispuestos a todo”, afirmó Tirado.

Uso de dinamita agravó la intervención

El coronel explicó que, además de los disparos, los atacantes utilizaron dinamita, lo que generó una situación de alto riesgo y obligó al repliegue del contingente policial.

Los avasalladores aprovecharon su ubicación en zonas elevadas para atacar, lo que dificultó la intervención y puso en peligro la vida de los efectivos.

Un policía resultó herido

Producto de la agresión, un uniformado resultó herido por impacto de bala en el pie, mientras que también se registraron daños en vehículos policiales.

El efectivo ya fue dado de alta y se encuentra en proceso de recuperación, tras presentar lesiones en tejidos blandos.

Operativo fue suspendido

Debido a la violencia del ataque, la Policía se vio obligada a suspender el operativo y retirarse del lugar para resguardar la integridad de los efectivos.

Las autoridades indicaron que se elaborará un informe para evaluar una nueva intervención, considerando el nivel de organización y armamento evidenciado por los grupos irregulares.

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