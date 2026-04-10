Sergio Vera: “Liberación de tarjetas reflejan un cambio y envía un mensaje de optimismo a la población”

El sistema financiero del país habilitó este jueves el funcionamiento de las tarjetas de crédito y débito para realizar compras internacionales, una medida que ya genera análisis sobre sus posibles efectos en la economía y el comportamiento de los consumidores.

El experto en marketing, Sergio Vera, señaló que esta reapertura representa un cambio en la dinámica económica y en la percepción de la población.

“Estamos entrando a una nueva realidad. Hay ciertos términos que no son comunes para la gente, como el dólar referencial, que surge por todos los cambios que se están dando”, explicó.

Vera destacó que la medida envía un mensaje de optimismo a la sociedad, recordando que durante los últimos tres años muchos usuarios no podían realizar pagos internacionales en plataformas como Netflix sin recurrir a intermediarios digitales.

“Esto es un mensaje de ánimo. Si bien desde diferentes focos financieros pueden existir distintas percepciones, como sociedad estamos avanzando”, afirmó.

El especialista también resaltó la adaptación de los usuarios ante las restricciones previas, con la adopción de billeteras digitales y banca en línea, aunque aclaró que estos canales no desaparecerán.

“El ser humano es resiliente. Se abrieron alternativas como las billeteras digitales, pero no todos han migrado completamente. Tener más opciones siempre ayuda”, agregó.

Sin embargo, Vera advirtió que la medida no debe interpretarse como una solución definitiva a los problemas económicos del país.

“Esto no es un ‘sana sana’ permanente, es momentáneo. Las divisas no están entrando como antes y pagar en dólares implica que el dinero sale de Bolivia. La economía sigue afectada y debemos tomar esto con cautela”, sostuvo.

Asimismo, enfatizó que el concepto de “dólar referencial” se volverá cada vez más relevante en la vida cotidiana, debido a su variabilidad.

“El dólar referencial tendrá que ser parte de nuestro diccionario. Ahora cambia incluso en horas, y los bancos deberían implementar tablas de conversión para que los usuarios sepan en qué momento y a qué valor están operando”, concluyó.

La reactivación de los pagos internacionales representa un alivio para consumidores y empresas, pero también plantea nuevos desafíos en el manejo de la economía y la estabilidad cambiaria del país.

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