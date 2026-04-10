Felcc revela nuevos detalles sobre el violento robo a una familia en Los Lotes

Un violento hecho delictivo se registró en las últimas horas en la zona de Los Lotes, en Santa Cruz, donde una familia fue sorprendida por delincuentes armados que lograron ingresar a su domicilio y perpetrar un robo de gran magnitud.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Jhonny Coca, informó que el hecho ocurrió aproximadamente a las 10:30 de la mañana, cuando la víctima se encontraba en la planta baja de su vivienda y escuchó ruidos sospechosos.

“Lo que refiere la víctima es que cuando estaba en la planta baja de su domicilio, se percata de ruidos, sale y choca con una persona de contextura delgada con un arma de fuego, quien lo reduce y le pregunta cuántas personas más hay en el interior”, relató la autoridad.

Según el reporte policial, el delincuente procedió a maniatarlos y los trasladó al segundo piso, donde los presionó para que revelaran la ubicación del dinero.

“Le sustraen 50 mil bolivianos y algunos objetos de valor y posteriormente salen del lugar”, precisó.

Tras cometer el robo, los autores abandonaron el lugar. Minutos después, al notar la ausencia de los delincuentes, las víctimas lograron salir y pedir ayuda. La Policía llegó aproximadamente 15 minutos después para iniciar las investigaciones correspondientes.

Las autoridades destacaron que los delincuentes no forzaron la puerta de ingreso, lo que hace presumir que tenían conocimiento previo de la vivienda y de la situación económica de la familia. Además, obligaron a la víctima a entregar el DVR del sistema de cámaras de seguridad, con el fin de eliminar evidencias.

El afectado, de profesión abogado, indicó que no había recibido amenazas previas y que no sospecha de ninguna persona en particular. Sin embargo, señaló que recuerda el rostro de uno de los agresores, quien no llevaba el rostro cubierto y tenía un acento del occidente del país.

Los sospechosos huyeron en un vehículo de color negro con rumbo desconocido. La Felcc continúa con las investigaciones para dar con los responsables de este hecho que ha generado preocupación entre los vecinos de la zona.

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