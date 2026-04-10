Salud en emergencia: Paro nacional exige frenar despidos y paliar la crisis de insumos en hospitales

El sistema público de salud boliviano amaneció este jueves bajo un paro nacional de actividades. La medida, impulsada por la Confederación Sindical de Trabajadores en Salud Pública, responde a una acumulación de demandas que van desde la estabilidad laboral hasta la falta crítica de infraestructura y equipamiento en los centros hospitalarios.

Jenny Arias, Secretaria Ejecutiva Nacional del sector, informó que la movilización no tiene tintes políticos, sino que es un grito de auxilio ante una situación que calificó como "desbordante". Arias lamentó que, a cinco meses de gestión del actual gobierno, la respuesta de las autoridades haya sido la amenaza de procesos penales y la verificación de asistencia mediante el Ministerio de Trabajo, en lugar de un diálogo resolutivo.

Despidos de personal vulnerable y "olvido" normativo

Uno de los puntos más sensibles del conflicto es la destitución de trabajadores con décadas de servicio. Según la dirigente, desde enero se han registrado despidos de personas con discapacidad, enfermedades certificadas o que son padres de niños con condiciones especiales.

"Nos echan a la calle con un memorándum de agradecimiento y nos vamos sin nada", denunció Arias, recordando que su sector se rige por el Estatuto del Trabajador en Salud (D.S. 28909) y no por la Ley General del Trabajo, lo que los deja en una situación de vulnerabilidad ante despidos injustificados. Al momento, 17 trabajadores permanecen fuera de sus puestos pese a las mesas de negociación previas.

Crisis regional: Salarios devengados y bonos impagos

La situación económica de los trabajadores en las regiones es crítica. Arias detalló panoramas alarmantes:

Pando: Trabajadores del sistema público adeudan 9 meses de pago por parte del municipio y 8 meses de la gobernación. El bono departamental tampoco ha sido cancelado en su totalidad.

Santa Cruz: Las movilizaciones son semanales; los trabajadores logran el pago de un mes de salario, pero se les siguen adeudando entre cuatro y cinco meses adicionales.

Falta de condiciones para los pacientes

La dirigencia sindical pidió disculpas públicas a la población por la suspensión de servicios, pero enfatizó que la protesta también busca mejorar la atención al ciudadano. "El pueblo no puede ni siquiera conseguir una ficha. Demandamos infraestructura, insumos y recursos humanos para que la atención sea digna", señaló la ejecutiva.

Aunque los trabajadores saludaron la propuesta ministerial de realizar exámenes de competencia para la institucionalización de ítems, exigen que esto no sea utilizado como una excusa para dejar a los profesionales en la calle.

Próximos pasos: ¿Diálogo o radicalización?

Pese a que el Ministerio de Salud envió una nota pidiendo "reflexión para evitar la confrontación", los trabajadores aseguran que han solicitado la mediación del Ministerio de Trabajo desde el pasado 26 de marzo sin obtener respuesta alguna.

La Confederación ha otorgado un plazo hasta el próximo martes para ser convocados a una mesa de soluciones reales. De no existir voluntad política, un ampliado nacional de emergencia se reunirá el jueves para evaluar la radicalización de las medidas de presión en todo el país.

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