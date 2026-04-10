¿Cuánto costará enviar dinero al exterior? ASFI fija nuevas tarifas en Bolivia

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) anunció una actualización en las tarifas para transacciones, transferencias y giros al exterior, con el objetivo de reforzar la transparencia y evitar cobros arbitrarios a los usuarios en Bolivia.

La medida, aprobada el 9 de abril de 2026 mediante resolución oficial, establece que todas las transacciones con tarjetas fuera del país deberán aplicarse al tipo de cambio referencial de venta en dólares, publicado por cada entidad financiera.

Nuevas comisiones para giros

En el caso de los giros al exterior, se definieron bandas tarifarias. Para montos de hasta 1.000 dólares, el usuario solo pagará el costo del corresponsal internacional.

Si el monto supera ese valor, se aplicará una comisión de entre 5 % y 10 %, dependiendo de la entidad y el servicio.

Para transferencias en otras monedas extranjeras mayores a 1.000 dólares, la comisión puede llegar hasta el 20 %.

Excepciones y servicios específicos

La ASFI aclaró que las transferencias destinadas a salud y educación tendrán una comisión fija del 3 %, lo que busca aliviar el impacto en gastos esenciales.

Además, se ratificó que varios servicios financieros básicos continuarán siendo gratuitos, como la emisión y renovación de tarjetas de débito, el acceso a extractos digitales y el uso de tokens de seguridad.

Control y cumplimiento

La entidad informó que todas las instituciones financieras deben cumplir de forma inmediata con estas disposiciones, ya publicadas en la normativa oficial.

El incumplimiento de los límites o la falta de transparencia en la información al cliente podrá derivar en sanciones bajo la Ley 393 de Servicios Financieros.

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