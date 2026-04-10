Cochabamba se alista: definen cuándo será el Día del Peatón en 7 municipios

Ya es oficial. El Consejo Metropolitano Kanata definió que el Primer Día del Peatón y del Ciclista, junto a las Jornadas de Protección a la Madre Tierra, se realizará el último domingo de mayo, en una decisión consensuada entre autoridades de la región.

El gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez, explicó que la fecha fue modificada a solicitud de la Alcaldía, priorizando criterios ambientales y de organización.

“Se ha diferido esta fecha, sobre todo considerando que es importante cuidar el medio ambiente. Es una obligación de las autoridades”, señaló.

¿En qué municipios se realizará?

La jornada se desarrollará de manera simultánea en los siete municipios que conforman la Región Metropolitana Kanata:

Sacaba

Cercado

Tiquipaya

Colcapirhua

Quillacollo

Vinto

Sipe Sipe

En estas localidades se restringirá la circulación vehicular para dar paso a actividades recreativas, deportivas y ambientales.

Limpieza del río Rocha y participación ciudadana

Durante la sesión también se determinó reforzar las jornadas de limpieza del río Rocha, una de las principales preocupaciones ambientales de la región.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a involucrarse activamente.

“Es obligación de toda la ciudadanía participar. No solo es tarea de las autoridades”, remarcó Sánchez.

Otros temas en agenda

Además, se abordaron avances importantes como:

La creación del Primer Fondo del Agua para Cochabamba

La planificación de una ruta alternativa para transporte pesado

La presentación de un manual de movilización ciudadana para el río Rocha

Una jornada para reconectar

El Día del Peatón no solo busca reducir la contaminación por un día, sino también generar conciencia colectiva.

Una oportunidad para recuperar las calles, respirar aire más limpio… y recordar que el cuidado del medio ambiente empieza con pequeñas acciones.

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