TEMAS DE HOY:
Pornografía infantil Maltrato infantil material de abuso infantil

25ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Cochabamba se alista: definen cuándo será el Día del Peatón en 7 municipios

La actividad ambiental se realizará el último domingo de mayo y abarcará a siete municipios del eje metropolitano de Cochabamba.

Red Uno de Bolivia

10/04/2026 15:36

Cochabamba se alista: definen cuándo será el Día del Peatón en 7 municipios
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Ya es oficial. El Consejo Metropolitano Kanata definió que el Primer Día del Peatón y del Ciclista, junto a las Jornadas de Protección a la Madre Tierra, se realizará el último domingo de mayo, en una decisión consensuada entre autoridades de la región.

El gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez, explicó que la fecha fue modificada a solicitud de la Alcaldía, priorizando criterios ambientales y de organización.

“Se ha diferido esta fecha, sobre todo considerando que es importante cuidar el medio ambiente. Es una obligación de las autoridades”, señaló.

¿En qué municipios se realizará?

La jornada se desarrollará de manera simultánea en los siete municipios que conforman la Región Metropolitana Kanata:

  • Sacaba
  • Cercado
  • Tiquipaya
  • Colcapirhua
  • Quillacollo
  • Vinto
  • Sipe Sipe

En estas localidades se restringirá la circulación vehicular para dar paso a actividades recreativas, deportivas y ambientales.

Limpieza del río Rocha y participación ciudadana

Durante la sesión también se determinó reforzar las jornadas de limpieza del río Rocha, una de las principales preocupaciones ambientales de la región.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a involucrarse activamente.

“Es obligación de toda la ciudadanía participar. No solo es tarea de las autoridades”, remarcó Sánchez.

Otros temas en agenda

Además, se abordaron avances importantes como:

  • La creación del Primer Fondo del Agua para Cochabamba
  • La planificación de una ruta alternativa para transporte pesado
  • La presentación de un manual de movilización ciudadana para el río Rocha

Una jornada para reconectar

El Día del Peatón no solo busca reducir la contaminación por un día, sino también generar conciencia colectiva.

Una oportunidad para recuperar las calles, respirar aire más limpio… y recordar que el cuidado del medio ambiente empieza con pequeñas acciones.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD