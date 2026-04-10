¡Diversión bajo los árboles! Kandire invita a una tarde mágica para los niños este domingo

Si estás buscando un plan diferente para compartir en familia, este domingo 12 de abril Kandire abre sus puertas con una propuesta pensada especialmente para los más pequeños del hogar.

Desde las 10:00 hasta las 18:00, el parque ofrecerá una jornada cargada de entretenimiento, donde los niños podrán disfrutar de pinta caritas, globoloco, interacción con animales, juegos y regalos.

Pero el momento más esperado llegará a las 15:30, cuando se presente una obra de teatro infantil al aire libre, bajo los árboles, en un ambiente natural que promete magia y diversión.

“Estamos preparando un espectáculo para este hermoso día, donde vamos a tener mucha diversión y vamos a mimar a los niños como se merecen”, señaló María José Aliaga.

Naturaleza y entretenimiento

Ubicado en el Séptimo Anillo, avenida Villa Fraterna 2, Kandire no solo ofrece actividades recreativas, sino también un espacio ideal para conectar con la naturaleza.

El parque cuenta con circuitos para bicicletas de hasta 9 kilómetros, permitiendo a las familias disfrutar del aire libre sin salir de la ciudad.

Datos clave

Fecha: Domingo 12 de abril

Domingo 12 de abril Horario: 10:00 a 18:00

10:00 a 18:00 Teatro infantil: 15:30

15:30 Entrada: Bs 50

Un domingo para recordar

Entre risas, juegos y naturaleza, Kandire promete un día especial donde los protagonistas serán los niños.

Un plan perfecto para desconectarse… y crear recuerdos en familia.

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