Un hecho inesperado quedó registrado en video cuando un hombre que filmaba un agujero en el hielo del Ártico captó, por casualidad, el instante preciso en que una foca salió a la superficie para respirar.

El registro muestra cómo el animal emerge de manera silenciosa desde las profundidades, en una escena que evidencia la vida que se desarrolla bajo las capas de hielo en estas extremas regiones. La aparición ocurrió justo cuando el hombre enfocaba la cámara hacia el interior del agujero, lo que hizo aún más impactante el momento.

El video se difundió rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la belleza del encuentro y la espontaneidad de la fauna en su entorno natural. Muchos comentarios resaltaron lo inusual de la escena y la fortuna de haber captado un instante tan breve y difícil de presenciar.

Especialistas señalan que este tipo de conductas es habitual en las focas, que utilizan aberturas en el hielo para salir a respirar, aunque rara vez se logra registrar con tanta claridad.

El hecho también pone en relieve la importancia de preservar ecosistemas como el Ártico, donde la fauna depende de condiciones muy específicas para sobrevivir. Asimismo, refuerza el llamado a observar la naturaleza con respeto, evitando alterar el comportamiento de las especies en su hábitat.



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