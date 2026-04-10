Un incendio registrado la madrugada del pasado miércoles 8 de abril, destruyó cerca del 50% del techo del Velódromo del Parque Olímpico de Río de Janeiro, en Brasil, sin que se reportaran personas heridas.

El siniestro movilizó a más de 60 efectivos del Cuerpo de Bomberos Militar del estado, quienes trabajaron con al menos 20 vehículos para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otras áreas del recinto.

A pesar de la magnitud del incendio, el Museo Olímpico, ubicado dentro del velódromo, sufrió daños mínimos, limitados a una de sus salas.

El recinto, que forma parte del legado de los Juegos Olímpicos de Río 2016, es utilizado actualmente para entrenamientos y competencias deportivas en diversas disciplinas, albergando cerca de 50 eventos anuales.

Como medida preventiva, el Gimnasio Educacional Olímpico Isabel Salgado suspendió sus actividades mientras se evalúan los daños.

Las autoridades iniciaron un peritaje para determinar las causas del incendio, mientras se analizan las condiciones de la infraestructura para garantizar la seguridad de futuras actividades en este importante escenario deportivo.

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