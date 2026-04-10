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¡Escándalo en Arabia! Aseguran que la copa estaría arreglada para coronar a CR7

Jugadores y dirigentes expresaron su malestar por decisiones arbitrales que habrían influido en la competencia. 

Martin Suarez Vargas

10/04/2026 12:20

Cristiano Ronaldo durante un partido en el Al Nassr. Foto: redes sociales.
Arabia Saudita

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Una fuerte controversia sacude al fútbol saudí tras las quejas públicas de futbolistas del Al Ahli, quienes cuestionaron el arbitraje luego del empate 1-1 ante Al Fayha. El reclamo surge por varias jugadas polémicas dentro del área que, según señalaron, no fueron sancionadas.

El delantero Ivan Toney fue uno de los más críticos tras el encuentro, dejando entrever su inconformidad con lo ocurrido. El atacante manifestó su sorpresa por las decisiones arbitrales y reveló que, al intentar dialogar con el juez, recibió una respuesta que consideró inapropiada en medio de la competencia.

A las críticas también se sumó Galeno, quien utilizó sus redes sociales para expresar su molestia, insinuando que el desarrollo del torneo estaría favoreciendo a un competidor en particular. En la misma línea, la dirigencia del Al Ahli emitió un comunicado oficial en el que dejó constancia de su descontento por lo sucedido en el partido.

El contexto de estas declaraciones apunta a la disputa por el título, donde el Al Nassr, equipo en el que milita Cristiano Ronaldo, se encuentra en la pelea por el primer lugar. La situación ha encendido el debate sobre la transparencia en el torneo y mantiene la atención puesta en el desarrollo de las próximas jornadas.

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