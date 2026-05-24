El periodista uruguayo-hondureño Julio César Núñez, director de deportes de Radio HRN y narrador de fútbol de Televicentro, falleció este domingo a los 71 años en Tegucigalpa, semanas después de sufrir un derrame cerebral.

"El reconocido periodista de origen uruguayo, Julio César Núñez, narrador deportivo en Televicentro y HRN, murió en las últimas horas en el Distrito Central, en Francisco Morazán", confirmó la emisora hondureña a través de sus redes sociales.

Núñez, nacionalizado hondureño, se encontraba ingresado en un centro asistencial de la capital hondureña desde principios de mayo a causa del accidente cerebrovascular, del cual no pudo recuperarse.

Tras conocerse la noticia, diversos medios de comunicación, colegas del gremio y personalidades de distintos ámbitos expresaron sus condolencias.

"Iniciamos nuestro programa de hoy con mucha tristeza. Ha fallecido nuestro compañero Julio César Núñez, les habíamos informado que el pasado 1 de mayo, él tuvo un derrame, y no resistió en su recuperación", dijo Salvador Nasralla, excandidato presidencial y presentador deportivo.

El director de noticias de Radio HRN, Juan Carlos Barahona, destacó "la pasión" de Núñez por el periodismo y la lectura, y recordó que el comunicador siempre mantenía una actitud sonriente.

La Federación de Fútbol de Honduras lamentó la muerte de Núñez y afirmó que su "voz se apagó, pero seguirá resonando en el corazón de la afición".

Establecido en Honduras desde el 25 de mayo de 2003, año en que emigró debido a la crisis económica que afectaba a Uruguay, Núñez alcanzó una gran popularidad gracias a su icónica frase "¡Aguante, corazón!", una expresión que acuñó inicialmente durante sus coberturas de pruebas ciclistas en su país y que terminó convirtiéndose en su sello personal en las narraciones de fútbol. EFE

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