¿Qué dice? Infantino envió una carta a Argentina tras la final del Mundial 2026

Pese a la derrota en la final de la Copa Mundial 2026 frente a España, la selección argentina recibió un importante reconocimiento por parte de la FIFA. El presidente del organismo, Gianni Infantino, envió una carta al titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, en la que felicitó a la Albiceleste por la obtención de la medalla de plata y por su destacada actuación durante el torneo.

Carta de Infantino a Argentina. Foto: redes sociales.

La misiva fue difundida por la AFA un día después de la final disputada en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey, donde Argentina cayó por 1-0 en el tiempo suplementario con un gol de Ferran Torres.

En el mensaje, Infantino resaltó el desempeño del conjunto argentino a lo largo del certamen. "Argentina conquistó la medalla de plata de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras una emocionante final contra España. Quisiera reiterarle mis más sinceras felicitaciones por este nuevo resultado importante para el fútbol argentino", expresó el presidente del organismo.

Asimismo, destacó el impacto que tuvo el torneo a nivel mundial y el papel desempeñado por la Albiceleste durante la competencia. Según señaló, la Copa Mundial 2026 será recordada como una celebración del fútbol gracias a la calidad de los partidos, la aparición de nuevas figuras, la presencia de grandes estrellas y el ambiente vivido en los estadios.

Infantino también aseguró que la actuación de Argentina fue clave para el éxito del campeonato y afirmó que el equipo contribuyó de manera decisiva a convertir esta edición en un acontecimiento que cautivó a millones de aficionados alrededor del mundo.

En otro tramo de la carta, el dirigente pidió a Claudio Tapia transmitir sus felicitaciones a todos los integrantes de la delegación argentina, incluidos los jugadores, el entrenador Lionel Scaloni, el cuerpo técnico, el equipo médico y los hinchas que acompañaron al seleccionado durante toda la Copa del Mundo.

Además, valoró el trabajo realizado por la selección y destacó que los logros obtenidos son el resultado de la profesionalidad, la dedicación, el compromiso y la pasión por el fútbol. En ese sentido, manifestó su confianza en que el fútbol argentino continuará alcanzando nuevos éxitos en el futuro.

La carta concluyó con un mensaje de buenos deseos para las próximas competencias y con la expectativa de volver a encontrarse con las autoridades de la AFA.

El reconocimiento de la FIFA llega después de una destacada campaña de la selección argentina, que alcanzó la final del Mundial 2026 y finalizó como subcampeona tras caer en tiempo suplementario frente a España, en un torneo en el que volvió a consolidarse entre las mejores selecciones del planeta.

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