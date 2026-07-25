La NASA lanza increíble colección de pósters del sistema solar, descárgalas de manera gratuita

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) puso a disposición del público una colección de más de 70 pósters gratuitos del Sistema Solar y del espacio profundo, que pueden descargarse en alta resolución desde su portal oficial. La iniciativa busca acercar el conocimiento científico a estudiantes, docentes y personas interesadas en la astronomía.

La serie, denominada "Solar System and Beyond", reúne ilustraciones de los planetas, el Sol, la Luna, asteroides, cometas y otros cuerpos celestes. Cada póster combina imágenes con información científica, diagramas y un diseño pensado para facilitar el aprendizaje y la divulgación del conocimiento sobre el universo.

FOTO: LA NASA

La colección incluye materiales dedicados a Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, además de lunas como Europa, Titán, Encélado, Ganímedes, Ío y Calisto. También incorpora pósters sobre el Sistema Solar, el Sol, el espacio profundo y otros objetos astronómicos.

FOTO: LA NASA

Los archivos están disponibles en distintos formatos y tamaños, por lo que pueden imprimirse o utilizarse en computadoras, tabletas y teléfonos móviles. La NASA recomienda imprimirlos en formato 11 x 17 pulgadas para apreciar mejor los detalles. Además, la colección incluye un juego de 15 tarjetas coleccionables inspiradas en algunos de los principales cuerpos celestes.

FOTO: LA NASA

Quienes deseen acceder al material pueden descargarlo gratuitamente desde el portal oficial de la NASA en el siguiente enlace: https://science.nasa.gov/resource/solar-system-and-beyond-poster-set/.

Con esta iniciativa, la agencia espacial estadounidense reafirma su compromiso de promover la educación científica y facilitar el acceso a recursos gratuitos que permitan conocer más sobre el Sistema Solar y el espacio profundo.

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