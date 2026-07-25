La NASA lanza increíble colección de pósters del sistema solar, descárgalas de manera gratuita

La agencia espacial puso a disposición más de 70 pósters gratuitos del Sistema Solar y el espacio profundo, disponibles en alta resolución para descargar desde su sitio oficial como parte de una iniciativa educativa para acercar la astronomía al público.
25/07/2026 19:24
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La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) puso a disposición del público una colección de más de 70 pósters gratuitos del Sistema Solar y del espacio profundo, que pueden descargarse en alta resolución desde su portal oficial. La iniciativa busca acercar el conocimiento científico a estudiantes, docentes y personas interesadas en la astronomía.
La serie, denominada "Solar System and Beyond", reúne ilustraciones de los planetas, el Sol, la Luna, asteroides, cometas y otros cuerpos celestes. Cada póster combina imágenes con información científica, diagramas y un diseño pensado para facilitar el aprendizaje y la divulgación del conocimiento sobre el universo.
La colección incluye materiales dedicados a Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, además de lunas como Europa, Titán, Encélado, Ganímedes, Ío y Calisto. También incorpora pósters sobre el Sistema Solar, el Sol, el espacio profundo y otros objetos astronómicos.
Los archivos están disponibles en distintos formatos y tamaños, por lo que pueden imprimirse o utilizarse en computadoras, tabletas y teléfonos móviles. La NASA recomienda imprimirlos en formato 11 x 17 pulgadas para apreciar mejor los detalles. Además, la colección incluye un juego de 15 tarjetas coleccionables inspiradas en algunos de los principales cuerpos celestes.
Quienes deseen acceder al material pueden descargarlo gratuitamente desde el portal oficial de la NASA en el siguiente enlace: https://science.nasa.gov/resource/solar-system-and-beyond-poster-set/.
Con esta iniciativa, la agencia espacial estadounidense reafirma su compromiso de promover la educación científica y facilitar el acceso a recursos gratuitos que permitan conocer más sobre el Sistema Solar y el espacio profundo.
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