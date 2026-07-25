Punch, el mono viral de Japón, cumple un año entre miles de cartas

Punch, el carismático macaco que conmovió a internet al aferrarse a un orangután de felpa tras ser rechazado por su madre, celebra este domingo su primer año de vida rodeado de admiración internacional. La historia de supervivencia del pequeño primate dio un giro rotundo y hoy disfruta de su nueva vida integrado completamente junto a sus congéneres.

Un fenómeno de masas en el zoológico de Ichikawa

De acuerdo al medio español, El Mundo, el director del recinto, Takashi Yasunaga, confirmó la recepción de unas 2.500 felicitaciones procedentes de diversos rincones del planeta para decorar la exhibición especial dedicada al animal.

"Mientras Punch luchaba cada día por salir adelante, sus dos cuidadores hicieron todo lo que pudieron y el resto del personal estuvo siempre pendiente de él", recordó la autoridad al reflexionar sobre el intenso año transcurrido.

El uso del muñeco resultó ser una estrategia clave de los especialistas para estimular la habilidad de agarre necesaria en los macacos recién nacidos durante sus primeros meses de aislamiento. Sin embargo, a mediados de enero el pequeño inició una desafiante transición hacia el recinto principal para aprender a convivir en comunidad con otros 50 ejemplares.

El impacto en las redes sociales y el turismo

Las imágenes del animal buscando consuelo en su juguete ante los desplantes del grupo no tardaron en circular masivamente bajo el lema global #HangInTherePunch. Este fenómeno digital provocó un récord de visitas en las instalaciones municipales, atrayendo a miles de turistas donde cerca de la mitad llegó desde el extranjero.

En la actualidad resulta casi imposible distinguir al travieso juvenil entre la multitud de simios con los que comparte juegos diariamente de forma natural. La comunidad internacional no solo celebró su ternura inicial, sino también el coraje demostrado para superar la soledad y ganarse un lugar definitivo en su manada.

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