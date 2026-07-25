La Velada del Año VI EN VIVO: horario en Bolivia, peleas y dónde verla gratis

La espera terminó. La Velada del Año VI, el evento de boxeo organizado por el streamer español Ibai Llanos, se celebra este sábado 25 de julio en el estadio La Cartuja de Sevilla, con una cartelera de diez combates entre creadores de contenido y un espectáculo musical que promete reunir a millones de espectadores en todo el mundo.

Además de los enfrentamientos sobre el ring, la jornada contará con las presentaciones de Anuel AA, Yandel, Juanes, Bad Gyal, Lucho RK y La Pantera, además de artistas sorpresa anunciados por el propio Ibai.

¿A qué hora empieza La Velada del Año VI ?

La Velada del Año VI comenzará este sábado con una previa a las 19:00 en España (13:00 en Bolivia). El primer combate está previsto para las 19:45 en España (13:45 en Bolivia), mientras que el evento se extenderá durante varias horas y concluiría aproximadamente a las 02:00 del domingo en España (20:00 del sábado en Bolivia), dependiendo de la duración de las peleas y los espectáculos musicales.

Cartelera completa

La Velada del Año VI tendrá diez combates:

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clersss vs. Natalia MX

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

ViruZz vs. Gero Arias

Alondrissa vs. Angie Velasco

Lit Killah vs. Kidd Keo

Rivers vs. RoRo

Plex vs. Fernanfloo

IlloJuan vs. TheGrefg (combate estelar)

Uno de los enfrentamientos más esperados será el que abrirá la jornada entre el periodista argentino Gastón Edul y el español Edu Aguirre. También genera gran expectativa el duelo entre Plex y Fernanfloo, además del combate estelar protagonizado por IlloJuan y TheGrefg.

¿Dónde ver La Velada del Año VI gratis?

El evento podrá seguirse sin costo desde cualquier dispositivo a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en:

Twitch

YouTube

TikTok

No será necesario contratar televisión por cable ni plataformas de pago para disfrutar de toda la programación.

Millones de espectadores

Con entradas agotadas en el estadio La Cartuja, La Velada del Año se consolidó como uno de los eventos de entretenimiento más importantes del mundo del streaming. En sus ediciones anteriores rompió récords de audiencia en Twitch y este año busca volver a superar esas cifras con una combinación de deporte, música y creadores de contenido de talla internacional.

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