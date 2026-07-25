La Velada del Año VI EN VIVO: horario en Bolivia, peleas y dónde verla gratis

Diez peleas, artistas internacionales y millones de espectadores conectados: esta es la guía para no perderse ningún momento de La Velada del Año VI.
25/07/2026 10:07
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La espera terminó. La Velada del Año VI, el evento de boxeo organizado por el streamer español Ibai Llanos, se celebra este sábado 25 de julio en el estadio La Cartuja de Sevilla, con una cartelera de diez combates entre creadores de contenido y un espectáculo musical que promete reunir a millones de espectadores en todo el mundo.
Además de los enfrentamientos sobre el ring, la jornada contará con las presentaciones de Anuel AA, Yandel, Juanes, Bad Gyal, Lucho RK y La Pantera, además de artistas sorpresa anunciados por el propio Ibai.
¿A qué hora empieza La Velada del Año VI ?
La Velada del Año VI comenzará este sábado con una previa a las 19:00 en España (13:00 en Bolivia). El primer combate está previsto para las 19:45 en España (13:45 en Bolivia), mientras que el evento se extenderá durante varias horas y concluiría aproximadamente a las 02:00 del domingo en España (20:00 del sábado en Bolivia), dependiendo de la duración de las peleas y los espectáculos musicales.
Cartelera completa
La Velada del Año VI tendrá diez combates:
Fabiana Sevillano vs. La Parce
Clersss vs. Natalia MX
Edu Aguirre vs. Gastón Edul
Marta Díaz vs. Tatiana Kaer
ViruZz vs. Gero Arias
Alondrissa vs. Angie Velasco
Lit Killah vs. Kidd Keo
Rivers vs. RoRo
Plex vs. Fernanfloo
IlloJuan vs. TheGrefg (combate estelar)
Uno de los enfrentamientos más esperados será el que abrirá la jornada entre el periodista argentino Gastón Edul y el español Edu Aguirre. También genera gran expectativa el duelo entre Plex y Fernanfloo, además del combate estelar protagonizado por IlloJuan y TheGrefg.
¿Dónde ver La Velada del Año VI gratis?
El evento podrá seguirse sin costo desde cualquier dispositivo a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en:
Twitch
YouTube
TikTok
No será necesario contratar televisión por cable ni plataformas de pago para disfrutar de toda la programación.
Millones de espectadores
Con entradas agotadas en el estadio La Cartuja, La Velada del Año se consolidó como uno de los eventos de entretenimiento más importantes del mundo del streaming. En sus ediciones anteriores rompió récords de audiencia en Twitch y este año busca volver a superar esas cifras con una combinación de deporte, música y creadores de contenido de talla internacional.
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