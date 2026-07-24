Lionel Messi volvió a recibir elogios fuera del mundo del fútbol. Esta vez, las palabras llegaron de Tom Holland, protagonista de la saga de Spider-Man, quien recordó el encuentro que tuvo con el capitán de la Selección argentina y contó la emoción que generó dentro del equipo de la película contar con la presencia del campeón del mundo.

Durante una entrevista con Dami Nakashe para el Streams de Telefe, el actor británico habló sobre la participación de Messi en una de las campañas promocionales de Spider-Man: Un nuevo día y destacó que no fue algo habitual para el delantero argentino.

“Sentí una inmensa gratitud porque él no suele hacer esas cosas”, expresó Holland al referirse a la decisión del futbolista de formar parte de la promoción del filme de Marvel.

El intérprete de Peter Parker explicó que la aparición de Messi significó mucho más que una simple colaboración publicitaria, ya que representó una muestra del alcance mundial que tiene la franquicia y la confianza que genera el proyecto.

“Que él saliera de su zona de confort y entrara en nuestro mundo de Spider-Man no solo fue emocionante, sino que nos dio mucha confianza en que la película que estábamos haciendo es algo que está llegando a todo el mundo, incluso al más grande de todos los tiempos, Messi”, afirmó.

Además, Holland reveló la admiración que tiene por el futbolista argentino y resaltó su capacidad para superar obstáculos a lo largo de su carrera.

“Yo soy un chico petiso y él también lo es, pero él superó eso y es el mejor jugador de toda la historia a pesar de algunas de sus desventajas. Siempre me pareció alguien muy inspirador”, señaló el actor.

Las declaraciones del protagonista de Spider-Man reflejan nuevamente la influencia internacional de Messi, cuya figura trasciende el deporte y conecta con personalidades de distintos ámbitos. La colaboración entre el futbolista y la producción de Marvel generó repercusión entre seguidores del fútbol y del cine al unir a dos referentes de reconocimiento mundial.

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