¿Usas el celular bajo la lluvia? Estos son los peligros de usarlo durante las tormentas

El uso de teléfonos celulares en espacios abiertos durante una tormenta eléctrica representa un peligro significativo para la integridad física de las personas, de acuerdo a lo que señalaron expertos del Canal 13 de Chile. La manipulación de estos dispositivos bajo condiciones meteorológicas adversas incrementa la posibilidad de atraer descargas hacia el organismo.

Efectos de las descargas en el cuerpo

Aunque la piel humana funciona habitualmente como un mal conductor eléctrico, la presencia de objetos metálicos altera dicha resistencia natural. Al estar en contacto con estos elementos en la intemperie, las probabilidades de que la energía eléctrica ingrese al cuerpo aumentan de forma considerable.

En este contexto, los expertos advierten que el impacto de un rayo puede provocar afectaciones irreversibles y de extrema gravedad en el sistema nervioso central. Además, este tipo de descarga es capaz de alterar de manera súbita el ritmo cardíaco, ocasionando consecuencias mortales.

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