“El origen fue de La Paz”: Continúan investigaciones por oro en maletas, apuntan a dueños de empresa

Un millonario e irregular cargamento de oro que partió desde una provincia del departamento de La Paz fue interceptado en el aeropuerto internacional Viru Viru antes de salir del país. De acuerdo a la información de las autoridades, el mineral pretendía ser trasladado hacia los Emiratos Árabes Unidos a bordo de un vuelo chárter, pero la alerta se activó tras detectarse irregularidades en la documentación, específicamente en la falta de validación de un código QR.

La carga interceptada sumaba un total de 189 kilos del preciado metal, cuyo valor supera los 20 mil millones de dólares. Un detalle que llamó profundamente la atención de los investigadores fue que el encargado de custodiar el millonario cargamento era Adrián L. R., un joven boliviano de tan solo 22 años.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Cnel. Jhonny Coca, brindó detalles precisos sobre el estado del mineral y las primeras indagaciones oficiales.

“De acuerdo al informe, estaba en forma de lingotes. Según la valoración de origen es de $us. 21.800 millones”, detalló respecto a los avalúos iniciales.

Avances en la investigación

Asimismo, la autoridad policial enfatizó que aún resta determinar el alcance financiero total en el mercado exterior y la identidad del involucrado.

“Tenemos el valor preliminar en origen, pero nos falta establecer el valor de destino. De acuerdo a la investigación, el aprehendido es oriundo de Trinidad e indicó que es funcionario de la empresa”, agregó el Cnel. Jhonny Coca.

Finalmente, Coca precisó que la ruta del cargamento estaba claramente definida desde el occidente boliviano hasta el Medio Oriente. “El origen fue una provincia de la ciudad de La Paz y el destino, los Emiratos Árabes Unidos. Se continúa con las entrevistas al personal de Aduana, Naabol, entre otras que han participado en este proceso. También haremos secuestro de documentación. Estamos trabajando con el nombre de una empresa para conocer quiénes son los propietarios y socios”, concluyó.

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