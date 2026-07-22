Expocruz 2026 prepara una edición histórica por sus 50 años

A menos de dos meses de la inauguración de Expocruz 2026, ya avanzan los preparativos para una edición histórica por sus 50 años de trayectoria como una de las principales vitrinas productivas y empresariales de Bolivia.

El gerente general de Fexpocruz, Raúl Strauss, destacó que esta versión tendrá un significado especial por medio siglo de presencia internacional y por la oportunidad de mostrar al mundo el potencial del país.

“Es un año emblemático, son 50 versiones internacionales que tiene Expocruz. Es una muestra que plantea proponer al mundo todo el potencial productivo, empresarial y agropecuario que tiene Bolivia de cara al mundo. Tenemos mucho por mostrar y también mucho por traer en beneficio de todos los bolivianos”, señaló Strauss.

La organización confirmó la participación de 20 delegaciones internacionales y trabaja para superar las 30. También resaltó que la muestra contará con un importante sector automotriz, comercial y de servicios, donde las empresas preparan nuevas propuestas para los visitantes.

Los trabajos de montaje ya comenzaron en el predio ferial, donde expositores nacionales e internacionales avanzan con la instalación de sus espacios tanto en áreas internas como externas.

“La feria está a menos de dos meses de arrancar. Vemos a los expositores ya montando sus stands y vemos una feria con un predio cada vez mejorado y una muestra que es cada vez más referente a nivel internacional”, indicó el gerente general de Fexpocruz.

Expocruz 2026 abrirá sus puertas el viernes 18 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 27 de septiembre.

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