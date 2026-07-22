Gobernación asegura que no tiene recursos para pagar bono de vacunación y responsabiliza al Gobierno

La Gobernación de Santa Cruz afirmó que atraviesa una crisis financiera que le impide cumplir con el pago del bono de vacunación reclamado por los trabajadores en salud, quienes iniciaron un paro departamental de 72 horas.

El vocero de la Gobernación, Rolando Schrupp, explicó que el problema no responde a una falta de voluntad, sino a la falta de recursos y a una reducción de ingresos, principalmente por la caída de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

“La gobernación actúa como una suerte de cajero. La decisión de qué médicos se contratan, cuántos ítems existen, son decisiones del Ministerio de Salud, pero después nos depositan la plata del IDH y nos dicen que paguemos”, sostuvo.

El vocero explicó que el bono de vacunación fue establecido como un compromiso del nivel central y que actualmente la Gobernación debe cubrir un pago aproximado de Bs 25 millones, pese a que esos recursos no fueron presupuestados.

“El Gobierno dice: paguen con la plata que tienen, busquen cómo pagar. Pero si estamos con problemas financieros por todos lados, ¿cómo vamos a hacerlo? Se ha acabado el IDH y no se ha reemplazado la fuente de ingreso”, afirmó.

Asimismo, indicó que la administración departamental realizó ajustes internos para reducir gastos, entre ellos la desvinculación de personal y una disminución del gasto administrativo.

Sobre el paro de los trabajadores en salud, el vocero pidió diálogo y aseguró que la Gobernación mantiene abierta la posibilidad de una reunión para explicar la situación financiera.

“No somos el enemigo. No es una falta de voluntad política ni que alguien decidió no pagar. Es una falta de liquidez, una falta de presupuesto”, afirmó.

Desde el sector salud, los trabajadores ratificaron la medida de presión y señalaron que exigen el cumplimiento del pago del bono de vacunación, además de advertir con nuevas movilizaciones si no existe una respuesta.

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