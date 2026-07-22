"No se debería quemar en esta época del año": San José de Chiquitos emitirá decreto que prohíbe las quemas

Con la finalidad de salvaguardar al municipio ante las desfavorables condiciones climáticas, las autoridades locales anunciaron que oficializarán un decreto de emergencia que frena cualquier intento de fuego en la jurisdicción. La medida responde a una sugerencia directa realizada por Juan Diego Caballero, alcalde de San José de Chiquitos, quien enfatizó que "no se debería quemar en esta época del año, peor con las ráfagas de viento".

Un freno institucional al fuego

La normativa municipal instruye de manera directa a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) a dejar sin efecto cualquier autorización otorgada con anterioridad.

"Con nuestro decreto hemos instruido que no se permitirá ningún tipo de quema, si no lo hicieron, no lo van a hacer al menos en la jurisdicción de San José", aseveró el burgomaestre para cortar de raíz cualquier excepción legal.

La autoridad remarcó que el bosque seco chiquitano atraviesa una fase delicada por la renovación del pastizal. "Creemos que esta medida es de prevención y contención para evitar una catástrofe", sostuvo Caballero, recordando que en este tema los incendios forestales son provocados por la mano del hombre.

Desde el gobierno local aclararon que la medida no busca perjudicar la labor de los sectores productivos de la región, sino establecer un orden temporal responsable. "No tenemos nada en contra de los productores, lo que queremos es resguardar y preservar nuestro medio ambiente, pero hay momentos para hacerlo", enfatizó la autoridad municipal al justificar el rigor del decreto.

“El 2019 fue el desastre que nos tiene que recordar qué es lo que debemos evitar, ya que las capacidades fueron rebasadas por la falta de condiciones", rememoró la primera autoridad edil.

Preparación y monitoreo constante

Como municipio de recursos limitados que recién inicia gestión, la alcaldía ya estructura su centro de operaciones y la capacitación de brigadas voluntarias. "Hoy no se nos ha reportado ningún tipo de incendio ni foco de calor, algo mínimo, pero bajo control", concluyó el alcalde, confiado en que la prevención evitará un nuevo desastre.

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