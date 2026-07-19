Alerta en Santa Cruz: fuego provocado en Porongo activa respuesta departamental

A raíz de los múltiples incendios desatados en Santa Cruz, la Gobernación cruceña se pronunció detallando la situación en cada caso.

Al respecto, el vocero departamental Rolando Schrupp denunció que “tenemos un incendio que ha sido provocado en el municipio de Porongo, en la zona de Techo 2, y un nuevo incendio también en Porongo, por la zona del gasoducto, que lo estamos siguiendo con el mismo protocolo”.

Este atentado ecológico se ejecutó violando de forma flagrante la prohibición vigente por condiciones climáticas extremas y ráfagas de viento peligrosas.

Ante esta situación, Schrupp advirtió que “hemos emitido la alerta roja por los fuertes vientos de 90 a 120 kilómetros por hora, lo cual quiere decir que no se debía haber empezado a hacer ningún tipo de quema; es una irresponsabilidad absoluta y que tendrá las consecuencias durante esta semana con la emisión de los informes legales”.

El panorama general del departamento se complica con un incendio de magnitud en Otuquis que se originó en territorio brasileño y ya ha arrasado miles de hectáreas de pastizales. “Otuquis al momento tiene una superficie afectada de 2.538 hectáreas, este incendio empieza en el lado del Brasil y por los fuertes vientos de norte cruza la frontera”, detalló la autoridad sobre el avance del fuego.

Monitoreo técnico y activación de comandos

El mapa de contingencia se completa con tareas de patrullaje en el kilómetro 50 de Pailón y el seguimiento a un foco de calor detectado en el municipio de San Matías. Con el fin de mitigar los daños y centralizar la logística, Schrupp concluyó: “Por eso estamos activando el Comando de emergencias departamentales este lunes para toda la articulación, inventariado y protocolo".

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