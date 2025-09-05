TEMAS DE HOY:
Diputada Álvarez denuncia que falta de diésel frena control de incendios en Ñembi Guasu y San Matías

María René Álvarez cuestionó la falta de logística y coordinación para atender los incendios forestales y pidió actuar con urgencia en zonas declaradas en desastre.

Naira Menacho

04/09/2025 22:27

Foto: Captura.
Santa Cruz

La diputada María René Álvarez lamentó este jueves que la escasez de diésel esté afectando las operaciones para controlar los incendios forestales en el Parque Noel Kempff Mercado, el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías y la reserva Ñembi Guasu.

“El incendio de Ñembi Guasu genera mayor preocupación porque ni siquiera hay combustible para que los vehículos se trasladen. No existen las condiciones, no hay logística, siendo que los municipios de San Matías, San Ignacio y Charagua ya declararon desastre”, expresó Álvarez.

La diputada denunció además que no existe coordinación entre niveles de gobierno para enfrentar los incendios.

“Sigue habiendo improvisación”, cuestionó.

Los municipios afectados han solicitado mayor apoyo técnico y logístico para reforzar las brigadas que combaten el fuego en estas áreas protegidas.

 

