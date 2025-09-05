Lluvia trajo esperanza en Roboré, pero Ñembi Guasu sigue ardiendo

Una copiosa lluvia cayó este jueves en Roboré, pero no fue suficiente para controlar los incendios en el área protegida Ñembi Guasu, que desde hace días permanece en emergencia debido a los fuertes vientos que reavivan el fuego.

El mal tiempo también impidió que el helicóptero de apoyo realizara un sobrevuelo en el área afectada.

El alcalde de Roboré, José Eduardo Díaz, señaló que existe la esperanza de que las lluvias alcancen la zona del Ñembi Guasu en las próximas horas.

“Esperamos que Dios nos acompañe con esta emergencia para que se apague todo. El personal continuará trabajando”, dijo Alejandro Aranbiza, del Comando de Incidencia.

Según un reporte de prensa de la Red Uno, en la noche del jueves los bomberos ingresaron a la reserva para intentar liquidar los focos activos.

Además, se prevé que este viernes un helicóptero realice un sobrevuelo para verificar la magnitud de los incendios que aún persisten.

Más de 100 bomberos están desplegados en el Comando de Incidencias, trabajando para contener el fuego que afecta a la reserva natural.

