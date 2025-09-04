TEMAS DE HOY:
Helicóptero se suma a la lucha contra devastador incendio en Ñembi Guasu

El helicóptero sobrevoló la zona para identificar los puntos más críticos y descargar agua en las áreas más afectadas por el fuego.

Milen Saavedra

04/09/2025 12:47

Helicóptero se suma a la lucha contra devastador incendio en Ñembi Guasu
Santa Cruz, Bolivia

Un helicóptero de Defensa Civil llegó a Roboré para sobrevolar el área protegida Ñembi Guasu, en el municipio de Charagua, que está siendo afectada por incendios forestales. La aeronave apoyará las labores de los más de cien bomberos que ya trabajan en la zona.

El helicóptero sobrevoló la zona para identificar los puntos más críticos y descargar agua en las áreas más afectadas por el fuego. La operación es parte de un esfuerzo conjunto entre los gobiernos autónomos de Charagua y el municipio de Roboré, que han unido fuerzas para combatir la emergencia ambiental.

Más de un centenar de bomberos se encuentran desplegados en el terreno, luchando incansablemente para contener la propagación de las llamas en esta importante reserva natural.

 

 

