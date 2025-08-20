“Nos preocupa el fuego en áreas protegidas”: Defensa Civil brinda informe sobre incendios forestales en Bolivia

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, brindó este martes en entrevista con Red Uno, un informe sobre los incendios forestales que empiezan a afectar de nuevo al país.

“Estamos en un momento muy crítico especialmente por los focos de calor de los incendios, y los incrementos de las ráfagas de viento que están causando algunos problemas especialmente en el departamento de Tarija, en el municipio de Cercado”, afirmó Calvimontes.

Según la autoridad actualmente existe un fuego activo con 3 incendios, en 3 departamentos, 6 municipios y 10 localidades, muchos de los incendios afectan a las áreas protegidas por lo que se emitió una alerta roja y naranja.

Los municipios más afectados son: Beni, Reyes, Santa Cruz, Carmen Ribero Torrez, San Ignacio de Velasco, San José de Chiquitos, Cochabamba, Parque Tunari, Cercado, Tiquipaya y el municipio de Vacas.

“Lo que nos preocupa más es el incendio en áreas protegidas, y parques, con el Tunari, ya sería el décimo parque o reserva que está siendo afectado, lo más triste es que el lugar es inaccesible, porque no existe la posibilidad de que se pueda realizar ninguna actividad”, afirmó Calvimontes.

Calvimontes señaló que la primera hipótesis que se maneja es que estos incendios están siendo provocados por personas malintencionadas, que se encuentran prendiendo fuego en estos sectores con otros intereses.

Asimismo, dijo que todos los incendios forestales en los cuales intervino las Fuerzas Armadas fueron sofocados, sin embargo, existen lugares que son inaccesibles y las condiciones climatológicas no lo permiten.

Agregó que continuarán realizando acciones para poder sofocar los incendios forestales, esperando que no existan riesgos mayores.

