Capturan al sujeto sindicado de matar, desmembrar y dejar los restos de Fabiola en varias zonas de La Paz

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Walter Sossa, informó este martes sobre la captura del principal sindicado del asesinato de Fabiola, la mujer de 32 años que fue victimada y desmembrada en la ciudad de La Paz.

Según el jefe policial, el hombre identificado como José Luis T., quien era la expareja de Fabiola Jaliri, es el principal acusado del feminicidio suscitado el pasado 2 de junio de 2025.

En aquel entonces el cuerpo de Fabiola fue hallado desmembrado y fue esparcido por diferentes zonas de La Paz, supuestamente para evitar que se logre identificar a la mujer fallecida.

“Tras el trabajo policial se ha logrado capturar al autor confeso de este feminicidio y en horas más deberá ser puesto a un juez cautelar para que vea su situación jurídica”, manifestó Sossa.

El sujeto fue capturado en la ciudad de La Paz, posteriormente fue trasladado a dependencias policiales. Otras dos personas se encuentran aprehendidas por complicidad dentro del caso.

El sujeto había pedido ayuda a su exesposa para que sea ella quien abandone los restos de Fabiola en diferentes zonas de la ciudad de La Paz, además capturaron a un varón quien sería el amigo del presunto feminicida, puesto que mientras él estaba prófugo, proporcionaba su celular para que se comunique con su familia.

El sujeto se encuentra a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

