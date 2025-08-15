Video: ¡Terrible! Mujer muere tras ser atropellada en El Alto, buscan al chofer que se dio a la fuga

La mujer no pudo resistir al tercer paro cardiorrespiratorio y lamentablemente perdió la vida en el Hospital Agramont, esta fue víctima de un terrible atropello en la zona Santa Rosa.

“Aquí llegó sin signos vitales, en emergencias se le hizo la atención inmediata, se le revirtió el paro e ingresó de manera urgente a terapia intensiva. Lamentablemente la paciente se encontraba en pésimas condiciones, tenía muerte encefálica y tras el empeoramiento del cuadro presentó nuevamente un paro cardiaco irreversible”, manifestó el Médico de Urgencias del Hospital Agramont, doctor Martín Flores.

Al momento la Policía y familiares buscan al vehículo y conductor protagonista que tras el hecho de tránsito se dio a la fuga.

“Lamentablemente ocurrió un accidente que, con fuga, entonces la familia está investigando junto con personal de tránsito. Según tenemos indicios de que el golpe fue tan fuerte que el cráneo fue golpeado en una superficie dura de cemento y perdió la conciencia de manera inmediata y ocasionó su muerte”, agregó Flores.

