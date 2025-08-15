Video: ¡Apareció debajo del vehículo! Hombre muere al cruzar la avenida Busch y 3er anillo en Santa Cruz

Un terrible accidente de tránsito se suscitó este viernes, en horas de la madrugada, en inmediaciones de la avenida Busch y tercer anillo, donde una persona perdió la vida al cruzar hacía la otra acera.

Personal de bomberos llegó al lugar del hecho y pudo apreciar que la persona se encontraba sin vida y debajo del vehículo. Minutos después llegaron efectivos de la División Homicidios, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), y realizaron el levantamiento legal del cadáver.

“La Dirección de Gestión de Riesgos de Emergencia municipal, recibió una llamada de emergencia, donde al llegar al lugar se observa a una persona debajo de un vehículo. Parece que la persona estaba tratando de cruzar la avenida y sufrió un accidente de tránsito”, manifestó uno de los funcionarios municipales.

El varón fue extraído de debajo del vehículo, en coordinación con personal de la Dirección de Gestión de Riesgos de Emergencia Municipal y efectivos policiales.

El cuerpo fue trasladado a la morgue y se está a la espera de los resultados de la autopsia de ley. El conductor del vehículo resultó herido y fue trasladado a una clínica.

