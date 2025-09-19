¡Trágico! Hombre muere tras ser arrollado por una volqueta cerca de la UPEA en El Alto

Un hombre de aproximadamente 50 años, murió luego de haber sido atropellado por una volqueta. El hecho se suscitó cerca de la Universidad Pública de la ciudad de El Alto.

El terrible hecho se suscitó este jueves, testigos del hecho presumen que el hombre fallecido se encontraba en estado de ebriedad, por ese motivo habría intentado cruzar la calle, sin percatarse de que pasaba la volqueta.

Aparentemente el hombre al cruzar la calle tropezó, y la volqueta que cruzaba cargado de arena lo atropelló.

“Dicen que el hombre estaba borracho y se cayó, y la llanta de atrás tiene huella”, “Una volqueta estaba pasando por allí, y un transeúnte borrado de entre 40 y 50 años fue atropellado”, manifestaron los testigos.

Tras el hecho la policía realizó el levantamiento legal del cadáver, y lo trasladaron a la morgue judicial, para efectuar la respectiva autopsia de ley.

“Aparentemente el hombre no se dio cuenta, porque ni siquiera gritó cuando lo atropelló, solo la volqueta pasó encima de él”, afirmó un testigo.

