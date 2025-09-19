“Hace tres años nos distanciamos”, contó víctima de brutal agresión en Sacaba; su expareja sigue prófugo

Las imágenes difundidas sobre la violenta agresión física y sexual de una mujer en Sacaba, Cochabamba, a manos de su expareja, consternaron a la población.

El agresor fue plenamente identificado como Cleiton Z., exfuncionario municipal, quien ya fue destituido de su cargo y actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

La víctima relató este jueves a Red Uno que se alejó de su ahora expareja hace aproximadamente tres años, aunque no llegaron a divorciarse. Ambos mantuvieron un matrimonio de 10 años.

Agregó que el distanciamiento se profundizó en los últimos meses: desde hace medio año decidieron dormir en cuartos separados y llevar vidas independientes, pese a seguir compartiendo el mismo domicilio.

El ataque ocurrió el pasado martes 16 de septiembre, cuando el hombre golpeó y vejó a la mujer. La agresión fue presenciada por la hija de 9 años de la pareja, quien también resultó afectada psicológicamente.

“Hace tres años nuestra relación se fue enfriando y nos distanciamos. Vivíamos en la misma casa, pero cada quien en su cuarto. Tengo un hijo de 21 años en estado vegetativo y hace cinco años vengo tambaleando con mi hijo”, relató la víctima.

La mujer aseguró que su expareja le confesó mantener una relación con otra funcionaria municipal, situación que cree pudo motivar la agresión.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que el Ministerio Público analiza ampliar la imputación por tentativa de feminicidio, además de los delitos de violencia familiar y violación agravada que ya pesan en contra del agresor.

“No vamos a permitir de ninguna manera que se pueda atentar contra la vida. Incluso vamos a analizar ampliar por el delito de tentativa de feminicidio”, declaró Mariaca.

Por ahora, el acusado sigue prófugo, mientras la Policía busca ejecutar el mandamiento de aprehensión.

