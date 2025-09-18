Funcionario municipal es destituido y buscado por golpear a su expareja delante de su hija

Un alarmante caso de violencia de género conmocionó a Sacaba después de que un funcionario municipal, de 39 años, propinara una brutal golpiza a su expareja en su propio domicilio. El ataque, que quedó registrado por cámaras de seguridad, llevó a la destitución inmediata del agresor, quien ahora es buscado por las autoridades.

Las imágenes de la agresión, difundidas públicamente, muestran al hombre discutiendo con su expareja en la entrada de la vivienda. En un momento, la mujer intenta cerrar la puerta para que el sujeto se vaya, pero él reacciona violentamente. La golpea en la cabeza, haciéndola caer al piso. Luego, la arrastra al interior de la casa, donde continúan las agresiones.

Escenas de terror grabadas por cámaras

Las cámaras de seguridad dentro de la vivienda captaron la continuidad de la violencia. El agresor golpea a la mujer en repetidas ocasiones, le quita la ropa y le grita. Durante el ataque, la hija de 9 años de la pareja se encontraba en el piso de arriba, siendo también una víctima indirecta de la violencia.

Tras la agresión, el sujeto se marcha, dejando a la mujer atemorizada y con lesiones. Lo primero que hace la víctima, apenas recuperándose, es ir hacia las escaleras para revisar si su hija está bien.

El agresor, identificado como funcionario de la intendencia de Sacaba, ahora es acusado de violencia familiar y doméstica, además de violación. El director del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) informó que el médico forense determinó que la mujer tiene seis días de incapacidad y que existen indicios de agresión sexual.

Destitución y búsqueda de justicia

El concejal Alejandro Quisbert, contactado por la familia de la víctima, denunció el hecho y presentó una solicitud formal para la destitución del funcionario. “Las imágenes evidencian la violencia con la que el funcionario público actúa”, declaró Quisbert, quien también sospecha que hubo un intento de encubrimiento y solicitó una auditoría del protocolo de atención de la denuncia.

El alcalde de Sacaba, Pedro Gutiérrez, confirmó la destitución del agresor y lamentó el suceso. “Nos enteramos de este hecho inhumano que nos consternó a todos, hemos dado la instrucción de la destitución de manera inmediata a este ex servidor público”, afirmó. Gutiérrez agregó que el agresor ya no se presentó a su trabajo y se presume que se dio a la fuga. La alcaldía colaborará con la investigación y ofrecerá apoyo psicológico y forense a las víctimas.

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) emitió una orden de aprehensión contra el sujeto, quien se encuentra prófugo. La víctima reveló que no es la primera vez que es agredida, aunque nunca antes había presentado una denuncia. Colectivos feministas, como Mujeres de Fuego, han expresado su indignación y piden que el caso sea investigado como un intento de feminicidio, además de cuestionar la demora en la captura del agresor.

Vea el video:

Mira la programación en Red Uno Play