“Me dijo: te voy a matar", la víctima de la brutal agresión en Sacaba rompe el silencio

Por primera vez, la mujer de 47 años que fue brutalmente agredida por su pareja, un exfuncionario de la Intendencia de Sacaba, rompe el silencio y narra el calvario que vivió en la madrugada del pasado 16 de septiembre. La víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, busca justicia y denuncia la impunidad que ha permitido que su agresor, ahora prófugo, escape.

En un desgarrador testimonio, la mujer relata los detalles del ataque que ocurrió en presencia de su hija menor. "Yo ya no tengo nada que ver contigo... tú ya has hecho tu vida", le dijo a su esposo, con quien mantenía una relación de más de una década, pero de quien estaba separada de hecho. La respuesta fue un violento "Yo no te voy a dejar que tú seas feliz", seguido de un golpe que la hizo perder el conocimiento.

Según su relato, el agresor la arrastró, la golpeó y la pateó, mientras ella pedía auxilio. "Él desgarra toda mi ropa. Me insulta y amenaza: 'Yo te voy a enseñar porque hoy te voy a matar'", cuenta. El infierno continuó con una agresión sexual ante la presencia de su hija, quien gritaba pidiendo que no la matara. La niña, en un acto de valentía, arrojó lavandina a su padre y, en un momento de descuido, consiguió alertar a una tía desde un teléfono.

Denuncia un presunto encubrimiento y clama por apoyo

La víctima sospecha que su agresor fue alertado por sus propios colegas del municipio. "Algún funcionario del Slim ha tenido que filtrar la información", afirma, refiriéndose al Servicio Legal Integral Municipal. "Sus mismos amigos de la alcaldía le han informado y él ha logrado escaparse".

La mujer, que ha quedado en una situación de extrema vulnerabilidad, no puede trabajar porque debe cuidar a su hijo de 21 años en estado vegetativo y a su hija menor. Denuncia la falta de apoyo de las autoridades. "El alcalde dice que van a colaborar y hasta ahora ni me han llamado", lamenta.

Esta no es la primera vez que su pareja la agrede. Hace diez años, sufrió un ataque similar, pero el caso se cerró. "Con plata había sabido arreglarse todo", sostiene.

Con un dolor que se refleja en su voz, la víctima clama a las autoridades por justicia. "Yo creo que también ellos tienen mamás, tienen hermanas, tienen hijas. Yo creo que a nadie le gustaría que a uno le traten así", dice. "Que las leyes sean transparentes y no se socapan entre ellos porque tengan algo que ocultar", complementó.

Mira la programación en Red Uno Play