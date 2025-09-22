Exfuncionario acusado de brutal agresión a su expareja es enviado a El Abra con detención preventiva

Cleiton Z.M., exfuncionario de la Intendencia del municipio de Sacaba, fue enviado al penal de El Abra con detención preventiva, imputado por los delitos de violación agravada y feminicidio en grado de tentativa, tras agredir brutalmente a su expareja el pasado martes.

El caso se hizo público luego de que se difundieran imágenes del ataque, registradas por cámaras de vigilancia, que muestran la violencia extrema contra la víctima. De confirmarse los cargos, el agresor podría enfrentar una pena de hasta 30 años de cárcel.

El fiscal departamental, Osvaldo Tejerina, explicó que el Ministerio Público tomó conocimiento inicialmente de un caso de violencia familiar y doméstica con violación, y luego realizó una recalificación del hecho por feminicidio en grado de tentativa y violación agravada. “Se ha procedido a la audiencia de aprehensión y medidas cautelares, y la autoridad jurisdiccional dispuso la detención preventiva sin plazo en el penal de El Abra, conforme a la Ley 348 y la modificación de la Ley 1493”, indicó Tejerina.

El fiscal aclaró que la detención preventiva indefinida es aplicable en casos de feminicidio o delitos cometidos contra menores de edad, debido a la gravedad y complejidad de los hechos. Además, resaltó que la agresión incluye abuso sexual y psicológico, tanto hacia la mujer como hacia su hija, lo que constituye agravantes adicionales que podrían llevar a la pena máxima de 30 años de prisión.

Cleiton Z.M. no aceptó someterse a un proceso abreviado y permanecerá bajo detención preventiva mientras continúe la investigación.

