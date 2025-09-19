“No me denuncies, no lo hagas más grande”, agresor suplicó a su víctima tras brutal golpiza en Sacaba

La violencia no terminó con la golpiza. Tras horas de agresiones físicas y sexuales en presencia de su hija, la víctima de Sacaba reveló que su expareja, identificado como Cleiton Z., funcionario municipal, intentó impedir que lo denunciara.

“Se puso de rodillas y me decía: ‘No me hagas esto, no me denuncies, no lo hagamos grande, voy a perder mi trabajo. Te firmo todo lo que quieras, pero no lo hagamos público’”, contó la mujer, quien asegura que el agresor temía tener antecedentes penales y perder su fuente laboral.

El ataque, ocurrido el 16 de septiembre y captado por cámaras de seguridad, muestra la violencia extrema con la que el hombre golpeó, arrastró e incluso intentó abusar sexualmente de la víctima. La hija de la mujer, desesperada, logró pedir auxilio a una tía.

“Mi niña logró llamar a su tía y cuando la policía llegó, él recién se asustó. Antes no nos dejaba salir ni pedir ayuda”, relató la víctima.

Incluso cuando los efectivos llegaron, la mujer afirma que el agresor seguía suplicando que no lo denunciaran: “Me decía que iba a desaparecer, que no se acercaría a mí ni a mi hija, pero que no quería perder su trabajo ni que la gente se enterara. Aún así yo le dije que no quería verlo nunca más”.

El hombre, ahora prófugo, fue destituido de su cargo municipal. El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, confirmó que se analiza ampliar la imputación a tentativa de feminicidio.

Colectivos feministas exigen su captura inmediata y cuestionan a funcionarios municipales que, según la víctima, habrían alertado al agresor para que escape tras conocerse las imágenes.

“Lo ayudaron a escapar. Ellos sabían todo y, aun así, no hicieron nada para protegerme”, denunció la mujer.

Estremecedor relato:

