La noche del jueves, un delivery fue víctima de un violento intento de atraco en la zona del tercer anillo, Virgen de Cotoca, cuando realizaba una entrega de pedido. Dos sujetos armados lo interceptaron con la intención de robarle su motocicleta, pero al no lograr encenderla, huyeron realizando disparos al aire.

El joven relató que fue sorprendido por los delincuentes, quienes lo golpearon en la cabeza con un arma de fuego antes de apuntarle. “Estaba dejando un pedido y de pronto aparecieron dos personas armadas. Me dieron un cachazo en la cabeza, intentaron llevarse mi moto, pero como no pudieron prenderla, se dieron a la fuga. Yo solo corrí a refugiarme en la iglesia que estaba cerca”, contó la víctima, que posteriormente tuvo que acudir a realizarse estudios médicos por el golpe recibido.

Vecinos de la iglesia donde el joven pidió ayuda salieron alarmados al escuchar sus gritos y confirmaron que los antisociales escaparon disparando para intimidar. “Salimos todos a ver qué pasaba y el muchacho entró corriendo con una bola en la cabeza, pidiendo auxilio. Los delincuentes tiraron dos balazos antes de irse. Pedimos más seguridad, porque es un barrio con bastante movimiento y necesitamos más presencia policial”, reclamó la presidenta del barrio Paitití.

La Policía llegó al lugar para tomar declaraciones y abrir una investigación, pero los vecinos cuestionan la falta de patrullaje y exigen acciones más efectivas para frenar la inseguridad en la zona.

Mira la programación en Red Uno Play