“Mi hija intentó defenderme", estremecedor relato de la mujer agredida por un exfuncionario de Sacaba

Un estremecedor caso de violencia de género sacude a Sacaba, Cochabamba. El pasado 16 de septiembre, una mujer fue brutalmente golpeada y agredida sexualmente por su expareja, identificado como Cleiton Z., funcionario municipal de 39 años, quien además la amenazó con matarla frente a su hija de 9 años.

“Él me dice: ‘Hoy te voy a matar’, y me golpea hasta dejarme inconsciente. Me arrastró por el piso, me pateó, me rompió la ropa… todo eso delante de mi niña que gritaba ‘Papá, no la mates’. No tuvo compasión, me siguió golpeando y hasta quiso abusar de mí, delante de mi niña”, narró la víctima en medio de sollozos.

Las cámaras de seguridad de la vivienda captaron cada momento del ataque. Las imágenes, difundidas públicamente, muestran al agresor entrando con engaños, golpeando a la mujer, arrastrándola por el patio y continuando con la violencia dentro del domicilio.

La víctima contó que, en medio de la golpiza, su hija intentó defenderla: “Mi niña le arrojó un bote de lavandina para que me deje, pero ni así se detuvo. Me decía que no me iba a dejar ser feliz y que me iba a matar (...) Me quiso abusar, y cuando no se lo permito me hace toques en mis partes genitales, todo delante de mi hija (...) Luego de que se da cuenta que estoy muy mal, me trata de hacer reaccionar y me suplica que no denuncie”.

El agresor, ahora destituido de su cargo municipal, está acusado por violencia familiar, doméstica y violación agravada. Sin embargo, el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, informó que la Fiscalía evalúa ampliar la imputación por tentativa de feminicidio.

“No vamos a permitir de ninguna manera que se pueda atentar contra la vida. El video es claro y la verdad material habla por sí sola”, manifestó Mariaca en conferencia de prensa.

La FELCV emitió una orden de aprehensión contra el agresor, quien permanece prófugo. Colectivos feministas exigen su captura inmediata y la tipificación del caso como tentativa de feminicidio.

El alcalde de Sacaba, Pedro Gutiérrez, confirmó que el agresor fue destituido inmediatamente y anunció apoyo psicológico y legal para la víctima y su hija. “Es un hecho inhumano que nos consternó a todos. No vamos a encubrir a nadie”, declaró Gutiérrez.

