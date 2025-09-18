TEMAS DE HOY:
Mujer agredida en Sacaba Mecánico fallecido Robo en Tarija

32ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Fiscalía analiza imputar por tentativa de feminicidio a funcionario que golpeó a su expareja en Sacaba

El funcionario municipal, de 39 años, fue captado en video golpeando a su expareja. La Fiscalía y la Policía lo buscan.

Red Uno de Bolivia

18/09/2025 19:20

Foto: Red Uno
Cochabamba

Escuchar esta nota

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó este jueves que el Ministerio Público analiza ampliar la imputación contra Cleiton Z., funcionario municipal sindicado de golpear y violar a su expareja en el municipio de Sacaba, Cochabamba.

“No vamos a permitir de ninguna manera que se pueda atentar contra la vida. Incluso vamos a analizar ampliar por el delito de tentativa de feminicidio”, declaró Mariaca en conferencia de prensa.

 

 

Un caso de extrema violencia

El hecho ocurrió el 16 de septiembre, cuando el acusado ingresó a la vivienda de la víctima con engaños. Una vez dentro, la agredió física y sexualmente, según el reporte fiscal.

Las imágenes, captadas en video y difundidas públicamente, muestran cómo el hombre golpea brutalmente y arrastra a la mujer por el patio.

El sujeto, de 39 años, ya fue plenamente identificado y se encuentra prófugo. Por ahora, está imputado por violencia familiar, doméstica y violación agravada.

La Fiscalía emitió un mandamiento de aprehensión, y la Policía desplegó operativos para dar con su paradero.

“El video es claro, la verdad material habla. Aparte de agredir físicamente, esta persona agredió sexualmente a la víctima”, remarcó Mariaca.

La brutal agresión generó consternación social y ha llevado al Ministerio Público a considerar la incorporación del delito de tentativa de feminicidio en la investigación.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD