Capturan al exfuncionario de Sacaba, acusado de golpear y abusar de su 'ex'

El funcionario municipal Cleiton Z., acusado de golpear salvajemente, abusar y amenazar de muerte a su expareja delante de su hija en Sacaba, fue capturado anoche por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV). La información fue confirmada por el abogado de la víctima, Luis Fernández, quien aseguró que el hombre se encuentra detenido y a disposición del Ministerio Público.

“Lo agarraron en Sacaba y ahora está en manos de las autoridades. Sin embargo, no quiso dar ninguna declaración”, informó el jurista, añadiendo que se solicitará la detención preventiva y que se amplíe la investigación por feminicidio en grado de tentativa.

La víctima había denunciado previamente que funcionarios del Slim y de la alcaldía filtraron información, lo que habría permitido que el agresor escapara inicialmente. “Él tiene amigos que le avisaron para que pueda darse a la fuga, pero ahora lo tienen que procesar con todo el peso de la ley”, reclamó.

El brutal ataque, registrado por cámaras de seguridad, conmocionó al país. La mujer relató que el agresor le dijo: “No serás feliz con nadie. Hoy te voy a matar”, mientras la golpeaba delante de su hija de 9 años, quien logró pedir ayuda a una tía para que llegara la policía.

La víctima, quien además cuida sola a su hijo en estado vegetativo, recibe ahora atención médica y psicológica, mientras el proceso judicial avanza y se espera la audiencia cautelar del detenido en las próximas horas.

