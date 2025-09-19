“No serás feliz con nadie”: la amenaza de un agresor a su expareja en Sacaba

Un hecho estremecedor de violencia de género conmociona a Sacaba. El 16 de septiembre, Cleiton Z., funcionario municipal, ingresó a la vivienda de su expareja y la golpeó salvajemente delante de su hija de 9 años y de su hijo mayor, quien se encuentra en estado vegetativo y depende de ella para todo.

“Primero matá a mi hijo y luego a mí, porque si me matas, ¿quién va a cuidar de él?”, le gritó la mujer al agresor en medio de la golpiza, mientras su hija corría a pedir ayuda desesperadamente.

La menor logró entrar al cuarto del hermano y llamó a una tía: “Prima, me está matando, llama a la policía”, suplicó la víctima en altavoz antes de que el agresor intentara impedir la llamada.

El ataque fue brutal. La mujer relató que fue arrastrada por el cabello, golpeada hasta perder el conocimiento y amenazada de muerte: “Me decía: ‘Hoy te voy a matar. No vas a ser feliz con nadie’”, contó con la voz entrecortada.

Cuando la tía y la policía llegaron, el agresor se asustó y hasta se puso de rodillas para suplicar que no lo denunciaran: “Me decía que no lo haga grande, que iba a perder su trabajo, que se iba a desaparecer… pero yo solo quería salvar a mis hijos y a mí misma”.

El hombre, destituido de su cargo municipal, está prófugo. La Fiscalía confirmó que se analiza imputarlo por tentativa de feminicidio debido a la extrema violencia del ataque.

“No vamos a permitir que un hecho así quede impune. El video muestra agresión física y sexual, y la vida de la víctima corrió grave riesgo”, afirmó el fiscal general Roger Mariaca.

Colectivos feministas denuncian que funcionarios municipales habrían alertado al agresor para que escape, pese a que las imágenes del ataque ya eran de conocimiento público.

