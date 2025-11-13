Más de 5.000 autoridades serán elegidas en las elecciones subnacionales de 2026

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que en las elecciones subnacionales de 2026 se elegirán más de 5.000 autoridades departamentales, municipales y regionales en todo el país, por lo que subrayó la urgencia de que la Asamblea Legislativa Plurinacional viabilice la ley que autoriza la convocatoria a estos comicios.

“En realidad, tenemos más de 5.000 cargos electivos. En el último proceso subnacional del año 2021 hemos llegado a tener cerca de 30.000 candidatos. Es el proceso de administración más complejo que existe por la cantidad de cargos que se van a elegir, pero también por la cantidad de candidatos”, explicó Ávila.

El vocal destacó que el TSE requiere contar con la ley aprobada para emitir la convocatoria electoral este mes de noviembre, cumpliendo con los 120 días de anticipación que exige la normativa antes de la jornada de votación, prevista para el primer o segundo domingo de marzo de 2026.

Asimismo, recordó que las nuevas autoridades deben asumir sus funciones a inicios de mayo de 2026, por lo que todas las actuales autoridades subnacionales, gobernadores, alcaldes y asambleístas cesarán en sus cargos en esa fecha.

La ley de convocatoria a elecciones subnacionales se encuentra actualmente en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y la bancada de Alianza Unidad anunció que solicitará su tratamiento directo en el pleno de la Cámara de Diputados con dispensación de trámite este jueves.

