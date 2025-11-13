Ministro de Obras Públicas se reúne con embajador de Corea del Sur para evaluar proyectos de financiamiento

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, sostuvo este jueves la primera reunión protocolar con el embajador de la República de Corea, Jang Lee, y su equipo técnico, con el propósito de verificar la situación actual y los financiamientos de los proyectos que ejecuta esta cartera de Estado con apoyo del país asiático.

Durante el encuentro, desarrollado en instalaciones del Ministerio de Obras Públicas, ambas autoridades coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación bilateral en áreas estratégicas como infraestructura vial, transporte y vivienda social, que contribuyen al desarrollo sostenible y a la mejora de la calidad de vida de las familias bolivianas.

“Agradecemos el acompañamiento permanente de la República de Corea en distintos programas de desarrollo. Nuestro objetivo es consolidar una agenda conjunta que garantice la ejecución responsable de los proyectos y el cumplimiento de sus plazos”, señaló la publicación del ministerio de Obras Públicas.

