Política

Jaime Paz destaca Cumbre Judicial para transformar la justicia en Bolivia

Jaime Paz enfatizó que sin una justicia adecuada no puede haber democracia, desarrollo ni crecimiento, al considerar que la seguridad jurídica es la base sobre la cual se construyen las inversiones y la estabilidad nacional.

Hans Franco

13/11/2025 9:58

Foto: Jaime Paz destaca Cumbre Judicial para transformación de la justicia (Red Uno)
La Paz

El expresidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora, se refirió este jueves a la Cumbre Judicial que se desarrollará este viernes en la ciudad de Sucre, calificándola como una instancia de cambio absolutamente necesario para el país y una oportunidad histórica para reconstruir la institucionalidad del sistema judicial.

En entrevista con la Red Uno, Paz enfatizó que sin una justicia adecuada no puede haber democracia, desarrollo ni crecimiento, al considerar que la seguridad jurídica es la base sobre la cual se construyen las inversiones y la estabilidad nacional.

“Es un cambio absolutamente necesario porque sin justicia adecuada no solo que no hay democracia, tampoco hay desarrollo, tampoco hay crecimiento de un país, porque las inversiones tanto boliviana como extranjera se arriesgan en la medida que haya una justicia que verdaderamente garantice cualquier actividad que se quiera realizar en Bolivia”, manifestó el exmandatario a la Red Uno. 

Asimismo, advirtió que sin justicia ni un solo día puede ser útil para el país, recordando los tiempos de crisis institucional que Bolivia ha atravesado.

“Estamos cruzando un pasado muy negro. Gobierno que no cuida la justicia se transforma en una banda de malechores, y nuestro país estaba muy cerca”, agregó.

Finalmente, Paz consideró que la Cumbre Judicial representa una gran oportunidad para iniciar un proceso de transformación profunda, orientado a garantizar independencia, transparencia y eficiencia en la administración de justicia, pilares fundamentales para la consolidación democrática y el progreso económico del país.

