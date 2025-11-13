TEMAS DE HOY:
Política

Cívicos denuncian persecución política del MAS y piden “poner fin al régimen del miedo”

Stello Cochamanidis sostuvo que el Comité Cívico seguirá siendo la casa de la libertad y la resistencia democrática.

Miguel Ángel Roca Villamontes

13/11/2025 10:47

Foto: Javier Angulo

Rodeado por la expresidenta Jeanine Áñez y el gobernador Luis Fernando Camacho; el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, denunció este jueves que el Movimiento al Socialismo (MAS) utilizó el aparato estatal para “silenciar y perseguir” a los opositores en Bolivia.

“Hizo una cacería política contra los que pensaban diferente. El MAS consolidó un modelo de represión judicial, un modelo donde la justicia fue usada como arma. Después de 20 años, el régimen del miedo y del exilio en Bolivia debe acabar”, afirmó Cochamanidis.

El líder cívico sostuvo que el Comité Cívico seguirá siendo “la casa de la libertad y la resistencia democrática”, y anunció que continuarán con las acciones en defensa del Estado de derecho y la libertad de los detenidos y exiliados políticos.

Bolivia libre de perseguidos políticos. La libertad es como la vida, es hora de volver a casa”, concluyó.

Noticia en desarrollo

