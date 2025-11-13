TED Santa Cruz aguarda la aprobación de ley electoral para convocar a elecciones

El vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Saúl Paniagua, informó que están a la espera de que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sancione la ley que viabilice la realización de las elecciones subnacionales, previstas para marzo del próximo año.

Paniagua recordó que el Órgano Electoral ya remitió el proyecto de ley a la Asamblea para su tratamiento y posterior promulgación por el Ejecutivo.

“El tema del presupuesto está asegurado; en este momento la premura es qué hacemos con los tiempos, porque son demasiado breves para llevar adelante el proceso electoral subnacional”, advirtió.

El vocal precisó que existen 44 organizaciones políticas de carácter municipal habilitadas, al día con todos los requisitos legales.

En el departamento de Santa Cruz se elegirá autoridades de los 56 municipios, representantes de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), además del gobernador y vicegobernador.

Por su parte, el vicepresidente Edmand Lara aseguró que la ley enviada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) será tratada con prioridad por la ALP, y adelantó que su discusión podría comenzar este jueves 13 de noviembre.

