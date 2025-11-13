TSE solicita a la Asamblea aprobar con dispensación de trámite la ley de convocatoria a elecciones subnacionales

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que el órgano electoral envió una nota oficial al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Óscar Hassenteufel, en la que se exponen los fundamentos técnicos y legales para la aprobación de la ley de convocatoria a elecciones subnacionales, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos en el calendario electoral.

“Nosotros hemos decidido mandar una nota por nuestro presidente Óscar Hassenteufel en la cual hacemos conocer los fundamentos para la aprobación de esta ley, incluidos plazos, requisitos legales, etc. Esta nota ya ha sido recepcionada, pero también le hemos pedido algo importante a la Asamblea Legislativa: que se apruebe con dispensación de trámite”, explicó Ávila en conferencia de prensa.

El vocal recordó que, de acuerdo al cronograma preliminar, el TSE tenía previsto lanzar la convocatoria el 15 de noviembre; sin embargo, debido al retraso en el tratamiento de la norma, se ha fijado como nueva fecha límite el miércoles 19 de noviembre.

Ávila advirtió que mientras la ley no sea aprobada por la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo Electoral no puede publicar la convocatoria oficial a los comicios subnacionales, lo que podría generar una afectación directa en el desarrollo del proceso electoral.

“Si la convocatoria se lanza el 19 de noviembre, la elección subnacional podría realizarse el 22 de marzo. Pero si se pasa de esa fecha, se perjudicaría la posibilidad de llevar adelante una eventual segunda vuelta electoral”, precisó.

Actualmente, la ley de convocatoria a elecciones subnacionales ya fue aprobada por la Cámara de Senadores, pero permanece paralizada en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, lo que impide avanzar en el cronograma previsto por el órgano electoral.

